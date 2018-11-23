  • الجمعة 23

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. حرس الحدود بالخبر يساعد مواطنا سقطت سيارته بمياه البحر

حرس الحدود بالخبر يساعد مواطنا سقطت سيارته بمياه البحر

حرس الحدود بالخبر يساعد مواطنا سقطت سيارته بمياه البحر
سعيد العجل(صدى):

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الخبر مساء يوم الخميس ١٤ / ٣ / ١٤٤٠ هـ من إخراج سيارة مواطن من مياه شاطيء نصف القمر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب / أحمد بن تركي العتيبي بأنه تمت مباشرة بلاغ عن سقوط سيارة في مياه البحر بشاطيء نصف القمر ، حيث تم على الفور توجيه الدوريات الساحلية الى الموقع ، والتحقق من خلو السيارة من الأشخاص وإخراجها بمساعدة أحد المواطنين الموجودين في الموقع وتقديم المساعدة المطلوبه لقائدها.

وأهاب العتيبي بقائدي المركبات مراعاة السرعات المحددة وظروف الطرق في الأوقات الممطرة ، والحذر من المنعطفات القريبة من البحر واتباع تعليمات السلامة العامة ، متمنيا السلامة للجميع.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *