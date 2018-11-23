حرس الحدود بالخبر يساعد مواطنا سقطت سيارته بمياه البحر

سعيد العجل(صدى):

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الخبر مساء يوم الخميس ١٤ / ٣ / ١٤٤٠ هـ من إخراج سيارة مواطن من مياه شاطيء نصف القمر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب / أحمد بن تركي العتيبي بأنه تمت مباشرة بلاغ عن سقوط سيارة في مياه البحر بشاطيء نصف القمر ، حيث تم على الفور توجيه الدوريات الساحلية الى الموقع ، والتحقق من خلو السيارة من الأشخاص وإخراجها بمساعدة أحد المواطنين الموجودين في الموقع وتقديم المساعدة المطلوبه لقائدها.

وأهاب العتيبي بقائدي المركبات مراعاة السرعات المحددة وظروف الطرق في الأوقات الممطرة ، والحذر من المنعطفات القريبة من البحر واتباع تعليمات السلامة العامة ، متمنيا السلامة للجميع.