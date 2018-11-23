بالفيديو والصور.. القادسية يضرب الرائد بثلاثية

ماجد محمد(صدى):

نجح القادسية في التغلب على الرائد، بنتيجة 3-1، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير ” سعود بن جلوي ” ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح القادسية التسجيل عن طريق البرازيلي بيسمارك فيريرا عقب مرور 45 دقيقة، وأضاف أحمد الزين الهدف الثاني عند الدقيقة ” 58 ” ، قبل أن يقلص المغربي أحمد حمودن النتيجة في الدقيقة 71، لكن هارون كمارا أحرز الهدف الثالث للقادسية في الدقيقة ” 90+4 ” ، ليواصل الفريق الشرقي تحقيق الانتصارات.

ورفع القادسية رصيده للنقطة 10، ليصل للمركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الرائد عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب المساب