بالفيديو والصور.. القادسية يضرب الرائد بثلاثية
نجح القادسية في التغلب على الرائد، بنتيجة 3-1، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير ” سعود بن جلوي ” ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
افتتح القادسية التسجيل عن طريق البرازيلي بيسمارك فيريرا عقب مرور 45 دقيقة، وأضاف أحمد الزين الهدف الثاني عند الدقيقة ” 58 ” ، قبل أن يقلص المغربي أحمد حمودن النتيجة في الدقيقة 71، لكن هارون كمارا أحرز الهدف الثالث للقادسية في الدقيقة ” 90+4 ” ، ليواصل الفريق الشرقي تحقيق الانتصارات.
ورفع القادسية رصيده للنقطة 10، ليصل للمركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الرائد عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب المساب
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القادسية 1 : 0 الرائد #القادسية_الرائد pic.twitter.com/VDI91OFpoC
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨
فيديو للهدف الأول لنادي #الرائد سجله اللاعب : أحمد حمودان في الدقيقة 71
القادسية 2 : 1 الرائد #القادسية_الرائد pic.twitter.com/P82HcsqVoZ
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨
فيديو للهدف الثاني لنادي #القادسية سجله اللاعب : أحمد الزين في الدقيقة 58
القادسية 3 : 1 الرائد #القادسية_الرائد pic.twitter.com/ccIra4WGqR
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨
فيديو للهدف الثالث لنادي #القادسية سجله اللاعب : هارون كمارا في الدقيقة 58
القادسية 3 : 1 الرائد #القادسية_الرائد pic.twitter.com/NFUYy3E0Kn
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨
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