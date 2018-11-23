بالفيديو.. ماذا يحدث داخل سيارات الإسعاف

عادل الحربي (صدى):

كشفت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، عن الدور الذي تقوم به سيارات الإسعاف في إنقاذ الآخرين، وأهمية إفساح الطريق لها، وذلك تحت عنوان ” إذا سمعت صوتها، أفسح لها الطريق ” .

ونشرت الإدارة، مقطعاً توعوياً يوثق هذا الدور المهم حيث أوضح أن هناك فئات من الناس تدرك أهمية نغمات وأصوات سيارات الإسعاف، وبالتالي تفسح الطريق أمامها.

وأشارت إلى أن هناك فئات أخرى لا تهتم بسيارات الإسعاف بل وتعرقل الطريق أمامها ما يؤخر الحالات الإسعافية.

وأشار المقطع، إلى ما يحدث داخل كابينة سيارات الإسعاف، حيث يوجد المرضى والمصابون الذين يئنُّون ويتألمون وآخرون ينازعون الموت.

كما يوجد كوادر طبية داخل الكابينة لتخفيف الآلام والأنّات، وكذا هناك قائد سيارة الإسعاف الذي يحاول جاهداً الوصول إلى المنشأة الصحية في أسرع وقتٍ ممكن، وفق إشارات بألوان مختلفة يطلقها الكادر الطبي المرافق مع الحالات؛ حيث اللون الأحمر المضاء في كابينة السائق يعني أهمية الإسراع في إيصال الحالة إلى المستشفى في وقتٍ وجيز، فالثواني قبل الدقائق قد تعني الشيء الكثير لمريض أو مصاب.