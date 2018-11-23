بالفيديو.. مشهد مهيب لسماء حائل

علي العنزي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الجمعة، مشهد مهيب لسماء مدينة حائل، وهي يتغللها البرق.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها اليومي لحالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، على مناطق المملكة، أن تكون السماء غائمة جزئيًا، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على: المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، المنطقة الشرقية، الرياض، الأجزاء الشمالية.

كما توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: تبوك، الجوف، مرتفعات الباحة، عسير، جازان.