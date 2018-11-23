دكتور واصف كابلي شارك في الاسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي رعاة فخامة الرئيس المصري

محمد السعران(صدى):

في اطار الجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية لدعم الدول العربية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ شارك د.واصف كابلي رئيس مجلس إدارة مركز الامل للرعاية النهارية في فعاليات النسخة الثانية من الإسبوع العربي للتنمية المستدامة ٢٠١٨ الذي نظمته الامانة العامة لجامعة جامعة الدول العربية بالشراكة مع وزارة التخطيط والبنك الدولي والأمم المتحدة في الفترة من الاثنين ١٩ إلى الخميس ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ برعاية كريمة من فخافة رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي .