رسمياً.. دورتموند يتعاقد مع ألكاسير

طلال الغامدي(صدى):

أعلن نادى بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الجمعة، إتمام تعاقده رسمياً مع المهاجم باكو ألكاسير، ليمتد عقده حتى 2023.

وقام النادي الألماني بتفعيل بند الشراء الموجود بعقد إعارة اللاعب، القادم من برشلونة الإسباني.

ويشارك ألكاسير مع دورتموند كبديل، إلا أنه سجل 9 أهداف في 8 مباريات فقط.

ومن جانبه، قال المدير الرياضي، مايكل زورك، عقب الحصول على توقيع ألكاسير: ” أبلغنا برشلونة اليوم أننا سنستخدم خيار الشراء. إنه هداف حقيقي ولديه مميزات رائعة واستطاع أن يجلب انتصارات مهمة للفريق ” .

ويلتقي دورتموند مع مضيفه ماينز، غداً السبت، ضمن الجولة الـ12 من منافسات الدوري الألماني.