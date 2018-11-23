بالفيديو.. أول مواطنة تلتحق بـ ” ناسا “: اتمنى أن تطلق صواريخ منتجة بالكامل داخل المملكة
تطمح مشاعل الشميمري، أول مهندسة سعودية في مجال الصواريخ والمركبات الفضائية وأول سعودية تلتحق بوكالة الفضاء الأمركية ” ناسا ” ، برؤية مزيدًا من السعوديين يتجهون لدراسة علوم الفضاء، وأن تطلق صواريخ منتجة بالكامل داخل المملكة.
وتابعت الشميمري، التي وصفها الجيش الأمريكي بالمرأة الملهمة، خلال استضافتها في برنامج ” المختصر ” على قناة ” الإم بي سي ” ، أنها أحبت الفضاء منذ نعومة أظافرها لذلك اختارت دراسة علوم الفضاء.
وقد كرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته الأخيرة لمنطقتي القصيم وحائل مهندسة الصواريخ مشاعل الشميمري، ضمن كوكبة من السعوديين المتميزين في المجالات المختلفة.
اختارت درباً في تصنيف الآخرين معقدٌ وبعيد كل البعد عن عالمنا العربي..
وصفها الجيش الأمريكي بالنموذج الملهم بالنساء..
أول سعودية تلتحق بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"
ضيفة حلقة اليوم من برنامج #بالمختصر مهندسة الصواريخ والمركبات الفضائية مشاعل الشميمري..@MAshemimry pic.twitter.com/I56PhrnbaQ
— بالمختصر (@belmokhtasartv) November 23, 2018
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