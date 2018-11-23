نادي السلامة المرورية يختتم حملة دربك زهر

عبير شفلوت(صدى):

اختتم نادي السلامة المرورية التابع لوكالة عمادة شؤون الطلاب للتوجيه والإرشاد والشراكة المجتمعية بجامعة أم القرى داخل شطرالطالبات في الزاهر حملة بعنوان «دربك زهر» .

والتي فعلت خلال ثلاثة أشهر من بداية الفصل الدراسي الأول وحتى نهايته، واستهدفت الحملة طالبات ومنسوبات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى، اذ قدم فيها قواعد وأنظمة المرور والحد من وقوع الحوادث المرورية كيفية استخراج رخصه قيادة ، وقدم النادي أيضاً جناح تثقيفي وتعريفي بالأنظمة المرورية يتضمن شرح اللوحات الارشادية والمخالفات المرورية خلال الفترة المشهودة .

وذكرت مسؤولة نادي السلامة المرورية أ.ريهام حسن بادريق أنه ولله الحمد حققت الحملة أهدافها المرجوة من نشر للوعي المروري وارشادات القيادة الآمنة والإلمام بأغلب لوائح وأنظمة السلامة المرورية ممايُسهم في تقليل الحوادث المرورية والحفاظ على الممتلكات العامة والموارد البشرية ونعِد باستمرارية الحملة واقامتها في المقرات الأخرى للجامعة

كما فعل النادي هاشتاق #دربك_زهر_uqu عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

و قدم في الحملة لوحة بعنوان «فين أول مشوار لك بسيارتك ؟»، وجاءت فعالية شهر صفر بعنوان «حزام الآمان حضن وحماية» تضمنت حزام الأمان والحامل، المخالفات على عدم ربط الحزام، مخاطر استخدام الجوال أثناء القيادة و تجربة الواقع الافتراضي ،

كما طرحت الحملة في شهر ربيع الأول، كيفية استئجار سيارة، التعامل الصحيح مع الحوادث ووسائل السلامة في السيارة، وشهدت الحملة مشاركة عدد كبير من طالبات الجامعة ومنسوباتها.