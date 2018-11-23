الحجاز مول يشارك أطفال مكة في يومهم العالمي

عبير شفلوت(صدى):

دشن الحجاز مول فعالية يوم الطفل العالمي الذي نظمته مؤسسة توجه هدف وبرعاية من امانة العاصمة المقدسة .

يوم الخميس الموافق14 ربيع الأول لعام1440 هـ

وبدأت الفعالية بمسيرة للأطفال داخل المول وعروض مسرحية ومسابقات متنوعة في تمام الساعة9 وحتى11 مساءً .

وشارك في هذه الفعالية فريق تيم جدة ومبادرة أصدقاء البرمجة تماشياً مع رؤية المملكة للتحول الرقمي و أهميتها لبناء التفكير المنطقي ، وكذلك التاجر الصغير وفيه ينمي الطفل على ممارسة حب العمل والتجارة ، كما قدم عدة جهات مشاركتهم في هذا اليوم، وذكر سمير سقاط أحد سكان أهالي مكة ان وجودمثل هذه الفعاليات للأطفال تحفزهم و تنميهم على تقديم أجمل مالديهم من شغف ميدانياً ونحن نرى في كل عام لها تطور عن العام الذي سبق ، وقد لوحظ داخل الفعالية العديد من الحضور من أطفال وأهالي مكة ،

والجدير بالذكر أن الفعالية سوف تستمر حتى يوم السبت الموافق 16 ربيع الأول لعام 1440 هـ .