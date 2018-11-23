مدني الباحة ينشر 50 فرقة انقاذ تدخل سريع ويباشر عدد من الاحتجازات ويغلق عدد من العقاب

محمد بن شقيه(صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة في التعامل مع عدد من بلاغات الاحتجاز في السيول نتيجة الامطار التي هطلت على المنطقة

وفي التفاصيل اوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب/ فايز الغامدي بأنه على ضوء ماورد من تحذير من هيئة الارصاد وحماية البيئة تم نشر 50 فرقة تدخل سريع استباقية في كافة انحاء المنطقة وكذلك نشر دوريات السلامة في المواقع والاودية التي قد تشكل خطورة وذلك وفق الخطط المعدة مسبقا.

حيث تم انقاذ ثلاثة اشخاص محتجزين بسيارة في وادي الحبارى بمحافظة المندق كما تم مباشرة خمس حالات احتجاز في محافظة القرى في اودية مختلفة والتعامل معها بنجاح ولله الحمد والمنة دون وقوع اصابات او وفيات ولله الحمد وذلك بمتابعة ميدانية مباشرة من قبل مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد/علي بن خضران المنتشري.

كما تم نتيجة الامطار الغزيرة اغلاق عقبة قلوة وعقبة ذي منعا وعقبة الابناء وعقبة حزنة احترازيا .

كما شدد الغامدي بان مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تدعو الجميع إلى اتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري الأودية أو النزول للمواقع المنخفضة وفي بطون الأودية، أو محاولات عبورها عند جريانها.