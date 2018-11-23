” الدفاع المدني ” يتابع سقوط صاعقة رعدية على منزل بحي السليمانية

سالم المطيري(صدى):

تابع الدفاع المدني بمحافظة عنيزة، اليوم الجمعة، بلاغ عن حادثة سقوط صاعقة رعدية، عقب معرفة مركز التحكم والتوجيه عن نزول صاعقة رعدية على منزل بحي السليمانية.

تحركت على الفور فرقة من شرق عنيزة، وعند الوصول وجد الحادث عبارة عن نزول صاعقة رعدية على منزل مكون من ثلاث أدوار ويوجد أثر حريق وسقوط جزء بسيط من أسمنت السترة العلوية لسطح المبنى، وكذلك تأثر سيارة من نوع ” تويوتا أفلون ” خارج المنزل تحطم في زجاج السيارة كامل.

وأوضح ” مدني عنيزة ” ، أنه تم التأكد من سلامة المتواجدين وعدم وجود خسائر بشرية بالمنزل، بالإضافة إلى عدم تأثر المنزل والمنازل المجاورة من سقوط الصاعقة الرعدية .