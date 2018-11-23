” النقل العام ” ينشر ملخص لائحة حماية حقوق المسافرين بالقطارات

عادل الحربي(صدى):

نشرت هيئة النقل العام، اليوم الجمعة، ملخصًا للائحة حماية حقوق المسافرين بالقطارات في المملكة، موضحة أنه تنشأ علاقة تعاقدية بين المشغل والمسافر عند شراء التذكرة، ويكون المشغل مسؤول عن نقل المسافر من لحظة تواجده في المحطة حتى وصوله إلى وجهته، ولا يعد المشغل مسؤولًا عن نقل المسافر حال تأخره عن الموعد لمجدول لانطلاق الرحلة أو إخلاله بشروط وسياسات المشغل.

وأكدت الهيئة، في ملخصها، أنه لا يحق للمشغل الامتناع عن نقل أي مسافر لديه حجز مؤكد مالم يخالف لسياسات المطروحة عند شراء التذكرة، مشيرة إلى أن تخفيض الدرجة لا يعد امتناعًا عن الإركاب،ويلتزم المشغل بتقديم الخدمة للمسافر على الرحلة عند توفر مقاعد بديلة على ذات الرحلة، بدرجة أدنى من درجة الإركاب الأصلبة، ويجب عليه فى هذه الحالة إبلاغ لمسافر بتوفر مقاعد بديلة على الدرجة الأدنى، وتتم لمعالجة وفقا للائحة.

وتابعت أنه لا يجوز للمشغل إلغاء الرحلات ما لم تقتض ذلك دواعى الأمن والسلامة، وفى حال قام المشغل إبلاغ المسافر عن إلغاء الرحلة قبل موعدها المحدد ب6 ساعات، يحق للمسافر استعادة قيمة التذكرة كاملة بإرجاع 100% من قيمة التذكره لخط السير غير المستخدم.

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