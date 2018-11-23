ولادة مكة تفعل فعاليات اليوم العالمي للطفل الخديج لعام 1440هـ

حسين العلي(صدى):

برعاية كريمة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور/ وائل بن حمزة مطير ونيابة عنه إفتتح مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة.

فعاليات اليوم العالمي للطفل الخديج تحت شعار ( الطفل الخديج بين الأمس واليوم)اليوم الخميس الموافق 14/3/1440هـ

من جانبه أبان رئيس قسم الأطفال لحديثي الولادة بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور/ عطية الزهراني

الهدف من تفعيل اليوم العالمي للطفل الخديج هو نشر التوعية بالمشاكل الصحية التي قد تواجه الطفل الخديج ومضاعفات الولادة المبكرة وسبل الوقاية منها.

مشيراً إلى أهمية متابعة الحمل وتثقيف النساء الحوامل بالمحافظة على مستوى سكر الدم والتحكم بضغط الدم

موضحاً بعض الحقائق العلمية عن الأطفال الخدج حيث يقدر عدد المواليد الخدج في المملكة العربية السعودية وحسب الإحصائيات العالمية بنحو 60 ألف طفل سنوياً.

من جانب آخر ألقت رئيسة التمريض بقسم حضانة حديثي الولادة الأستاذة/ عطيات القاضي كلمتها قائلة”طفلنا

الخديج منك تعلمنا أن للنجاح أسرار ومنك تعلمنا أن المستحيل يتحقق فسبحان من علم الإنسان مالم يعلم”

مقدمة عظيم إمتنانها لكل من ساهم ودعم هذا البرنامج سائلة الله عز وجل للجميع أن يتقبل أعمالهم ويحقق أمالهم.

كما شكر المديرالطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور/ هلال المالكي الجميع معبراً عن إعتزازه بالكوادر الطبية والغير طبية بالمستشفى لافتاً إلى حرص ولادة مكة دائماً لعقد مثل هذه الفعاليات لما لها من مردود علمي واضح.

الجدير بالذكر أن الفعالية تضمنت محاضرة توعوية ألقتها الدكتورة/فايزة السلمي تم من خلالها مناقشة المشكلات التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال وآلية زيادة الوعي لدى الآباء والأمهات بكيفية رعاية الطفل الخديج .

بمشاركة الآباء والأمهات المتواجدين ونخبة من الأطباء المتخصصين في هذا المجال حيث قامت المستشفى أيضاً بدعوة مجموعة من الأطفال الخدج الذين تمت ولادتهم في المستشفى للمشاركة في الفعاليات.

وفي الختام تم تسليم الدروع والشهادات للمشاركين في تنظيم فعاليات اليوم العالمي للطفل الخديج.