السيول تفجر قناة تصريف بمكة.. وهلع بين المارة

نايف السالم(صدى):

انفجرت إحدى قنوات تصريف السيول بشارع الحج بمكة المكرمة، صباح اليوم الجمعة، نتيجة الأمطار والسيول التي شهدتها العاصمة المقدسة، وتحولت إلى نافورة.

وتعطلت الحركة المرورية؛ نتيجة للمياه المندفعة من القناة، وسط خوف وهلع المواطنين والمارة، خاصة أن المياه في طريقها إلى التجمع والجريان نحو الأحياء المجاورة، وورش السيارات، التي تقع على طريق مجرى السيل.

وأسرعت عدد من الجهات المعنية إلى الموقع، للعمل على تأمين المكان وإغلاق الطريق، وإصلاح الخلل على وجه السرعة قبل أن يتطور الوضع وتتحول المياه المتدفقة بشكل كبير إلى سيول جارفة.