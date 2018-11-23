الأمير خالد بن سلمان يكشف عن تعاون غير مسبوق بين المملكة والإمارات

نايف السالم(صدى):

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، سفير خادم الحرمين في أمريكا، بالعلاقات المميزة بين المملكة وشقيقتها الإمارات.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” تعتز المملكة بعلاقاتها المتميزة مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشهد تعاوناً غير مسبوق في كافة المجالات، وتجمعنا روابط الأخوة والمحبة والمصير المشترك ” .

وبدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أمس الخميس، زيارة إلى الإمارات ضمن جولة خارجية عربية، حيث تلقى سموّه ترحيباً كبيراً على المستوى الشعبي والحكومي، يعكس متانة العلاقات الثنائية.