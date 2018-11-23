بالصور.. ” الغارديان ” تنتقد ” الزي الموحد ” والمدرجات القطرية ” الخاوية “

ماجد محمد(صدى):

انتقدت صحيفة ” الغارديان ” البريطانية، خضوع كرة القدم في قطر، للسيطرة الكاملة من جانب الدولة، كما سلطت الضوء على انصراف الشعب القطري، عن اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

ونشرت الصحيفة تقرير مصور، يوضح قلة أهمية رياضة كرة القدم في قطر، حيث أظهرت من خلال الصور، مدى خضوع تلك اللعبة للسيطرة الكاملة من جانب الدولة، وذلك من خلال ارتداء فرق الدوري المختلفة ” زي موحد ” ، في العديد من المباريات والمنافسات داخل المسابقة.

وترى ” الغارديان ” أن تواجد الإسباني، تشافي هيرنانديز، نجم برشلونة السابق، أنه يعد النقطة المضيئة الوحيدة في كرة القدم القطرية.

وتستعد قطر لاستضافة فعاليات منافسات كأس العالم 2022، والمُثار حولها انتقادات عالمية واسعة، بسبب امتلاك الدولة القطرية، سجل خطير من الممارسات المسيئة لحقوق العاملين في البلاد.