بالصور : اختتام برنامج ” السلامه في المدارس “

عطيه اليوسف(صدى):

بحضور مدير إدارة اﻷمن و السلامة المدرسية الأستاذ خالد بن عبدالله الحارثي. في برنامج تدريبي بعنوان(السلامة في المدارس) وضح خلال اللقاء التعاون الموقع بين وزارة التعليم والشركة السعودية للكهرباء وحث المشاركين على التفاعل واﻷستفادة من مثل هذه البرامج التي ترفع الوعي لدى مسؤولي السلامة ونقل الخبرات التي حصلوا عليها إلى الميدان .

و بناء على مذكرة التعاون والتفاهم الموقعة بين وزارة التعليم والشركة السعودية للكهرباء والتي تأتي انسجاماً مع حرص وزارة التعليم على حماية اﻷرواح والممتلكات وتوفير مناخ آمن وبيئة سليمة لجميع منسوبيها أقامة اﻹدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة متمثلة في إدارة اﻷمن و السﻻمة المدرسية يستهدف منسوبي ومنسوبات اﻷمن والسلامة ومنسقي ومنسقات الأمن و السلامة في المدارس.

قام بالتدريب كل من المهندس عاطف قبوري والمهندس محمد خير الله من الشركة السعودية للكهرباء وحث المشاركين على بعض محاور البرنامج مثل ( السلامة التوجيهية، ممثلي السلامة، تقييم المخاطر). والتي استمرت إلى ثلاث ايام كان المشاركين قد اعجبوا بالبرنامج وتفاعلوا مع المدربين وطالبوا بمزيد من البرامج التي تخدمهم في مجال اﻷمن والسلامة .

وأضاف رئيس قسم السلامة الأستاذ رائد بن سمران المقاطي عن أهميه دورة “السلامة في المدارس” والتي تهدف الى التوعوية بأهمية السلامة وإدارة المخاطر بالاضافة الى الاستفادة من ممثلي السلامة لبناء جيل واعي من الطلاب والطالبات يعي أهمية السلامة الكهربائية في المدارس وغيرها والمخاطر المترتبة عليها . وأجاب المشاركين على اسئلة . وبلغ عدد الحضور ما يقارب 60 منسق ومنسقة سلامة وفي ختام البرنامج التدريبي تم تكريم المشاركين.