الشرطة البرازيلية تقتحم منزل رونالدينيو

ماجد محمد(صدى):

صادرت الشرطة البرازيلية، العديد من المقتنيات الثمينة بمنزل الساحر رونالدينيو، نجم برشلونة الإسباني السابق، بسبب عجزه عن سداد ألتزاماته المالية لخزينة الدولة.

ووضعت السلطات البرازيلية يدها على سيارات باهظة الثمن، بالإضافة لبعض اللوحات الفنية ذات القيمة المالية المرتفعة.

وكانت محكمة العدل، بولاية ريو غراندي دي سول البرازيلية، قد قضت في التاسع من نوفمبر الجاري، بسحب جوازي سفر رونالدينيو وشقيقه، لعدم سدادهما ديون مستحقة بقيمة 2 مليون جنيه، نظير تشييد مصنع للسكر بشكل غير قانوني، بجانب بناء رصيف ومنصة لصيد الأسماك بشكل مخالف، على شاطئ مدينة جوبيا البرازيلية، عام 2015.