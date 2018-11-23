صور تظهر أجواء المطر في الرياض

علي القحطاني (صدى):

أطلق المغردون، اليوم الجمعة، وسمًا بعنوان ” أجواء العاصمة الآن ” تناقلوا فيه صورًا أبدعها المطر في العاصمة السعودية داعين الله أن يجعلها صيبًا نافعًا.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد نبه، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة و الغبار على محافظات منطقة الرياض تمتد في بعض الأحيان حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد المقبل، متابعًا أن هذه الحالة التي بدأت في الخرج – القويعية – المجمعة والأجزاء المجاورة لها من الساعة الخامسة فجرًا سوف تستمر إلى صباح الأحد.

كما توقع الإنذار في الداودمي وشقراء، المجمعة، الزلفي والأجزاء المجاورة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول حتى الثانية من فجر يوم السبت.