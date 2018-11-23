بالفيديو والصور.. أم ممثلة تتستر على قاتل طفلتها أمام الشرطة

لندن(صدى):

كشف ” فيديو ” تداولته وسائل إعلام ، اليوم الجمعة، محاولة تستر أم مملثة على جريمة قتل ابنتها أمام الشرطة، باستعراض مهاراتها في التمثيل وذلك بعد أن قام زوجها بضرب الطفلة ذات الست سنوات حتى الموت.

وأوضح ” خبراء لغة الجسد ” ، أن المرأة استخدمت مهاراتها في التمثيل بعد وفاة طفلتها، وتظهر اللقطات دموعها التي زرفتها أمام المحققين، وهي تقول: ” إذا كان لدي أي سبب للاعتقاد بأن أي شخص يمكنه فعل ذلك لطفلتلي، سأفعل كل شيء ضده ” ، لافتين إلى أن ” جراي ” ، كانت ترفض استخدام اسم ابنتها أثناء تحقيقات الشرطة، وأن مهاراتها في التمثيل لم تكن قوية بما يكفي لإخفاء البهجة الخداعية.

وحكم على الممثلة السابقة في مسلسل ” إيست إندرز ” ، جيني جراي 37 عامًا، بالسجن لمدة 42 شهراً بتهمة القسوة ضد الأطفال وإعاقة سير العدالة، بعد وفاة ابنتها على يد أبيها ” بن بتلر ” 38 عاما، والذي حكم عليه بالسجن 32 عامًا.

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