بالصور.. ” مدني القصيم ” تخلي 12 أسرة داهمتهم الأمطار

سالم المطيري(صدى):

أخلت فرق الدفاع المدني بمنطقة القصيم، ” 12 ” أسرة بعدد ” 43 ” شخص؛ وعدد ” 15 ” منزل بمحافظة عنيزة؛ نتيجة للحوادث التي نتجت بسبب هطول الأمطار التي نزلت على المنطقة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم ابا الخيل، أن مياه الأمطار داهمت عدد ” 14 ” منزل بمدينة بريدة.

وتابع العقيد ابا الخيل بأن هطول الأمطار تسبب في بعض حوادث الالتماس الكهربائي، واحتجاز بعض المركبات حيث تم إنقاذ مواطن وأربعة من العمالة وهم بصحة جيدة.