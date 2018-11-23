4 خطوات لتجنب مخاطر القيادة أثناء الأمطار

عادل الحربي(صدى):

وضعت الإدارة العامة للمرور إرشادات لتجنب مخاطر القيادة على الطرق، أثناء هطول الأمطار.

ونشر الحساب الرسمي لإدارة المرور، فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ، لتقديم النصيحة لقائدي السيارات، والمطالبة بضرورة اتباع الارشادات التالية:

1- ابدأ بتشغيل مساحات الزجاج.

2- اترك مسافة أمان بينك وبين المركبات الآخرى.

3- في حالة انعدام الرؤية، استخدام اشارات التنبيه، وتمهل وخفف السرعة.

4- تجنب برك وتجمعات المياه.