رجال الملالي يفشلون في التكتيم على فضائح الاعتداء الجنسي

طهران (صدى):

تمارس إيران بجانب جرائمها العديدة، واحدة من أفظع الجرائم، وهي إساءة التعامل مع الأطفال جنسيًا، كما يواجه العديد من القيادات والمسؤولين الكبار تهمًا في هذا الصدد خلال الفترة الماضية، فإيران واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من الإساءة الجنسية للأطفال.

وبدأت هذه الظاهرة عندما كشف شخص يدعى ” بوستاني ” على موقع تويتر أنه كان قد تعرض للتحرش وإساءة التعامل الجنسي أثناء طفولته، مؤكدًا أن تلك القصة التي لاقت تعاطف العديد من الفئات في المجتمع الإيراني استطاعت أن تكون شرارة البدء في الكشف عن العشرات من الحالات المشابهة، حسبما ذكر التليفزيون الألماني دويتشه فيله.

كما اتُهم سعيد تاوسي أحد القضاة في إيران، من قبل 16 شابًا مختلفًا بالاعتداء الجنسي، وكان المتهمون على استعداد لرفع القضية أمام القاضي، وتقديم شهادات تثبت تلك الوقائع، إلا أن توسي كان على صلة بمرشد إيران خامنئي، وهو الأمر الذي حال دون تصعيد المشكلة، فالعديد من المسؤولين في إيران لديهم سوابق في هذه الإساءة، مؤكدًا أن بعضهم استغل نفوذه السياسي لتكميم أفواه الضحايا ودفن تلك الوقائع في قلوبهم.

وكنتيجة لتلك العلاقات العميقة، أصدر ممثل عن رئيس المحكمة العليا بيانا قال فيه إن ” إساءة معاملة الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم ليست شائعة في بلادنا، وبالمقارنة مع الدول الغربية، لدينا حالات قليلة للغاية من سوء المعاملة بسبب خصائصنا الثقافية والدينية”، وكان هذا البيان محاولة صريحة للدفاع عن المسؤول الإيراني، والذي تجمعه صلات مباشرة بقيادات الملالي في إيران، الأمر الذي تسبب في نسف ادعاءاته ووأدها دون التحقيق في مدى صحتها.