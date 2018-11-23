رجل يكتشف خيانة زوجته مع صهره

بيروت(صدى):

اكتشف رجل خيانة زوجته له، في أحد الشاليهات في بيروت، وذلك بعدما ضبط محادثات زوجته والرسائل التي كانت تتبادلها مع العشيق، ولكن الموقف الصادم أن عشيق زوجته هو صهره، زوج شقيقته.

وتقدم الزوج بشكوى أمام النيابة العامة، بحق شريكة حياته، وعشيقها، أورد فيها أنه متزوج من المدعى عليها وأنّ المدعى عليه هو زوج شقيقته، وأنهما خرجا لأكثر من مرة إلى أحد الشاليهات، ومارسا الجنس خلالها، رافقًا الدعوى بصور فوتوغرافية مضبوطة للمدعى عليهما وبمضمون محادثاتهما على ” الواتساب. ”

وأقر المدعى عليه بفعلته، ولكن الزوجة أنكرت ذلك، زاعمة أنهما تجمعهما علاقة صادقة ليس أكثر، وتم إحالة المدعى عليهما للمحاكمة أمام القاضي بعد الظن بهما من قبل قاضي التحقيق بجرم المادة 487 عقوبات التي تنص على معاقبة المرأة الزانية وشريكها مدة تتراوح بين الثلاثة أشهر والسنتين.