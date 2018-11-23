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بالصور.. هطول أمطار غزيرة على الطائف.. والمرور يحذر السائقين

بالصور.. هطول أمطار غزيرة على الطائف.. والمرور يحذر السائقين
عبدالعزيز القثامي(صدى):

دعا مرور محافظة الطائف، سائقي المركبات، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً لهطول أمطار غزيرة.

وكتبت الإدارة العامة للمرور، تغريدة لها عبر ” تويتر ” ، قائلة : ” مرور محافظة الطائف يدعو كافة السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر لهطول أمطار متواصلة على محافظة ( الطائف / الخرمة / تربة / رنية ) وعلى مركز ( قيا / حداد بني مالك / الهدا / السيل / رضوان ) متمنيا لكم السلامة دائمًا ” .

وتشهد معظم المناطق، هطول أمطاراً غزيرة ما أدى إلى جريان السيول في بعض منها، حيث باشرت فرق الدفاع المدني حالات احتجاز وإخلاء لمنازل.

 

 


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