أمانة عسير وبلدياتها تستعيد 711 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

أبها(صدى):

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي وضمن حملة إزالة التعديات على الأراضي الحكومي, 711 ألف متر مربع شملت 37 موقعا على مستوى منطقة عسير .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي, أن الحملة تأتي بدعم وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وسمو نائبه، مشيرا إلى أن الإزالات شملت مدينة أبها وضواحيها وساحل عسير وعدة محافظات منها بيشة ومحايل .

وأكد الحميدي أن أمانة عسير ستطبق الأنظمة بكل جدية وستقوم بالإزالة الفورية لتعديات الأراضي، لكي يستفيد منها المواطنون، وإيجاد قاعدة بيانات متكاملة لتحديد المواقع والعمل على استغلالها كمنتزهات ومناطق تخدم جميع السكان، حتى لا تتحول إلى أمر واقع يصعب التعامل معه، وستقوم فرق المتابعة ومراقبة تعديات البناء بتكثيف أعمالها على مختلف المواقع بمنطقة عسير ومحافظاتها ومراكزها وقراها.