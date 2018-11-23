بالصورة.. الأمير ” نايف بن ممدوح ” يكشف صورة تضم 7 أحفاد للملك المؤسس

نايف السالم(صدى):

كشف سمو الأمير” نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز ” ، اليوم الجمعة، عن صورة جماعية له مع عدد من أبناء عمومته أحفاد الملك المؤسس ” عبد العزيز آل سعود ” – رحمه الله – .

وعلق سمو الأمير ” نايف ” ، على الصورة قائلًا : صورة جماعية تجمعني بإخوتي الأمير ” فيصل بن عبدالمجيد ” ، والأمير ” محمد بن عبدالرحمن ” نائب أمير منطقة الرياض، والأمير ” فيصل بن نواف ” ، والأمير ” تركي بن عبدالرحمن ” ، والأمير ” نايف بن سلطان ” ، والأمير ” عبدالعزيز بن هذلول ” ، أحفاد الملك عبدالعزيز ” رحمه الله ” .