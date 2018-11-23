سفارة المملكة بالأردن تكشف حقيقة إقرار تعديلات على أنظمة دخول المسافرين بمركباتهم

نايف السالم(صدى):

كشفت سفارة خادم الحرمين في المملكة الأردنية، عن حقيقة إقرار تعديلات جديدة، على أنظمة دخول المسافرين إلى الأردن، بمركباتهم الخاصة.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة، تغريدات عبر موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” : ” تود السفارة الايضاح لمواطنيها بأنه وبعد التواصل مع الجهات الأردنية المعنية -وبالتحديد الإدارة العامة للجمارك الأردنية- أفادت بأنه لا يوجد اية تعديلات على أنظمة دخول المسافرين الزائرين للأردن بمركباتهم الخاصة، والتي كانت وما زالت تنص على السماح للسيارات الأجنبية بالدخول والإقامة على الأراضي الأردنية لمدة ثمانية أشهر، سواءً كان ذلك بشكل مستمر أو متقطع خلال السنة الميلادية الواحدة ” .

وأضافت: ” وتتقدم السفارة بالشكر للإخوة الاردنيين العاملين في المنافذ الحدودية لتفهمهم وتعاونهم في غالب الأحيان مع الحالات الإنسانية التي يستوجب دخولها لظروف طارئة رغم تجاوزها المدة النظامية في الدخول ” .

واختتمت السفارة: ” وتهيب السفارة بمواطنيها بأهمية التواصل المباشر مع السفارة عند الحاجة للمساعدة، من خلال الأرقام المخصصة لذلك ، حفظ الله البلدين الشقيقين وقيادتهما وشعبيهما من كل مكروه ” .