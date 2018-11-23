بالصور.. سعوديات يستعرضن مهاراتهن ببطولة مكة المكرمة لجمال الجواد العربي

نواف السالم(صدى):

كرم سمو الأمير ” خالد الفيصل ” مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الفائزين بالمراكز الأولى في الحفل الختامي لفعاليات بطولة منطقة مكة المكرمة الدّولية لجمال الجواد العربي.

وأقيمت ” البطولة ” في مزرعة الصواري الدولية بجدة، بمشاركة أهم المرابط السعودية والخليجية والعربية والعالمية لجمال الجواد العربي، تخلّل الحفل عرض لقفز الحواجز للأفراس المشاركة في البطولة.

وقدَّمت ” فارسات سعوديات ” عروض متنوعة في مهارات رياضة الفروسية، خلال بطولة منطقة ” مكة المكرمة ” لجمال الجواد العربي، وتضمنت العروض المتنوعة على التقاط الأوتاد، وقفز الحواجز والاستعراض بترويض الخيل.

كما شملت البطولة استعراض بالخيول مع السلام الوطني، وعرض قفز الحواجز والتقاط الأوتاد لمدة 14 دقيقة، كانت هي الوقت المحدد لمحاولة إبراز مهارات الفروسية للفريق.