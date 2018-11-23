بالفيديو.. الفنانة ” إلهام الفضالة ” تقييم زفاف فخم لابنتها منى

أميره خالد(صدى):

أظهر مقطع ” فيديو ” متداول، اليوم الجمعة، احتفال الفنانة الكويتية ” إلهام الفضالة ” ، بحفل زفاف ابنتها ” منى ” ، وسط حضور عدد كبير من مشاهير الفن، بإحدى القاعات الكبرى بالكويت.

وأستعرض ” الفيديو ” ، الذي نشرته ” هنادي الكندري ” عبر حسابها بتطبيق ” سناب شات ” ، فخامة ورقي تجهيزات قاعة الحفل الذي أقيم به الزفاف، إذ تم تزيينها بكم كبير من الورود وأنواع مختلفة من الحلويات.

وظهرت ” إلهام الفضالة ” والدة العروس، ترتدي خلال الحفل فستانين مختلفين، وانهارت بالبكاء فور رؤيتها لابنتها بالفستان الأبيض.