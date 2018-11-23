مورينيو يصف رباعي مانشستر يونايتد بـ ” الأطفال المدللين “

ماجد محمد(صدى):

يرى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن فريقه يضم 4 لاعبين يفتقروا إلى الشخصية والنضج، ووصفهم بـ ” الأطفال المدللين ” .

وقال مورينيو خلال تصريحاته التي نقلتها صحيفة ” ميرور ” البريطانية ” : ” الرباعي لوك شاو، وأنتوني مارسيال، وماركوس راشفورد، وجيسي لينغارد، يفتقروا إلى الشخصية والنضج، ودعوني أكون واضحًا، فعندما أقول النضج فأنا أقصد على المستوى الشخصي ” .

وأضاف مورينيو: ” كان لدينا المزيد من اللاعبين الرجال، كنا أكثر نضجًا، أكثر استعدادًا لمواجهة مصاعب الحياة، اليوم نملك أطفالًا مدللين ولديهم حياة مختلفة، هناك بيئة محيطة سهلة، وهنا أتحدث عن الأشخاص الموجودين حول اللاعبين ” .

وواصل المدرب البرتغالي ” هؤلاء الأشخاص يعطونهم الكثير من المودة، ويخلقون لهم الأعذار، ولذلك هم ينضجون ببطء على المستوى الشخصي ” .

واختتم: ” لوك شاو لديه إمكانيات كبيرة، لكنه لا يعرف كيف يتصرف، أما مارسيال ولينجارد وراشفورد، فهم شباب ولديهم إمكانيات كبيرة، ولكن في النهاية هم يفتقروا للكثير من الشخصية ” .

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس، غدًا السبت، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثامن، بترتيب مسابقة ” البريميرليج ” .