  • الجمعة 23

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. رجال ونساء ينتزعون أحشاء ” كبش ” والروح تدب فيه

بالفيديو.. رجال ونساء ينتزعون أحشاء ” كبش ” والروح تدب فيه

بالفيديو.. رجال ونساء ينتزعون أحشاء ” كبش ” والروح تدب فيه
مليكة فؤاد(صدى):

أظهرت مقاطع فيديو طقوس غريبة لعدد من الأشخاص، في المغرب، وهم يقومون بانتزاع أحشاء ” الكبش ” بأيديهم حتى والروح تدب فيه .

يذكر أن الرجال والنساء يقوموا بمثل هذه التقاليد الغريبة، خلال ما يعرف بموسم ” الهادي بن عيسى ” .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11586 ] نشر منذ 22 دقيقة

بقعا تصوع ابليسهم😁سلامات يشلعون بطن المسكين بها الطريقه😣

[ عدد التعليقات: 4701 ] نشر منذ 11 دقيقة

جعلهم للضيم يوم انهم عذبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *