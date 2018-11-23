بالفيديو.. رجال ونساء ينتزعون أحشاء ” كبش ” والروح تدب فيه
أظهرت مقاطع فيديو طقوس غريبة لعدد من الأشخاص، في المغرب، وهم يقومون بانتزاع أحشاء ” الكبش ” بأيديهم حتى والروح تدب فيه .
يذكر أن الرجال والنساء يقوموا بمثل هذه التقاليد الغريبة، خلال ما يعرف بموسم ” الهادي بن عيسى ” .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11586 ] نشر منذ 22 دقيقة
بقعا تصوع ابليسهم😁سلامات يشلعون بطن المسكين بها الطريقه😣
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2933 ] نشر منذ 13 دقيقة
تخلف … وهمجية
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4701 ] نشر منذ 11 دقيقة
جعلهم للضيم يوم انهم عذبوك