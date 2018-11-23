بالفيديو.. رجال ونساء ينتزعون أحشاء ” كبش ” والروح تدب فيه

مليكة فؤاد(صدى):

أظهرت مقاطع فيديو طقوس غريبة لعدد من الأشخاص، في المغرب، وهم يقومون بانتزاع أحشاء ” الكبش ” بأيديهم حتى والروح تدب فيه .

يذكر أن الرجال والنساء يقوموا بمثل هذه التقاليد الغريبة، خلال ما يعرف بموسم ” الهادي بن عيسى ” .