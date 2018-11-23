بالفيديو.. مصرف التفوق.. معلمة تبدع في تحفيز طالباتها على الدراسة

عادل الحربي(صدى):

أثار فيديو متداول استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث يظهر طريقة إبداعية استحدثتها معلمة لمكافأة طالباتها وتشجيعهن على مواصلة التميز.

وابتكرت المعلمة مجسما كرتونيا على شكل ماكينات الصراف الآلي المعروفة أطلقت عليه ” مصرف التفوق ” ، كما صممت مجموعة من البطاقات، أطلقت عليها بطاقات التميز، تمنحها للطالبات المتفوقات.

ووفقا للفيديو، تضع الطالبات المتفوقات بطاقات التميز في مجسم الصراف الآلي، ليحصل على مبالغ مالية بسيطة تقديرا وتحفيزا لهن.

وطالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بتكريم المعلمة على ابتكارها الإيجابي، كما دعوا وزارة التربية والتعليم لإبراز مثل تلك النماذج التي بإمكانها المساهمة في تطوير العملية التعليمية وتعزيز مستوى الطلاب وتشجعيهم على التفوق.