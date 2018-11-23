بالفيديو.. شاب يحمل مسنا على عاتقه لإنقاذه من السيول

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشباب يساعدون أحد كبار السن تعلقت سيارته في كوبري الوهلان في عنيزة.

واظهر مقطع الفيديو ،لافته انسانية من الشاب، وهو يحمل المسن على عاتقه لإخراجه من السيول.

وتتعرض محافظة عنيزة ، اليوم الجمعة إلى هطول أمطار غزيرة، تسببت في غرق الشوارع الرئيسية والطرق الفرعيةو تعطل الحركة المرورية، فيما أظهرت مقاطع مصورة تضرر كثير من السيارات بسبب غزارة هطول الأمطار.