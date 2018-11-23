بالفيديو.. بـ ” قصيدة حماسية ” … شاعر إماراتي يرحب بزيارة ولي العهد

نايف السالم(صدى):

قام شاعر إماراتي بالترحيب بزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكتب قصيدة حماسية للترحيب به.

وقال ” الشاعر ” بمطلع القصيدة:

يا مرحبا مليار بطويق السعودية

يا عزوة اللي معتزين بشمة ونورة

تجدر الإشارة إلى أن ولي العهد بدأ جولة خارجية يزور فيها عدة دول عربية، بدءًا من الإمارات العربية المتحدة.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات، مرحبة بسمو ولي العهد، حيث تم تدشين وسمًا على موقع ” تويتر ” أصبح الأكثر تداولاً في وقت قياسي، ما يعكس متانة العلاقات الثنائية.

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