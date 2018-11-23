بعد اعتداء والدة طالب على معلم.. ” تعليم الرياض ” ترد

حمود العنزي(صدى):

أقدمت والدة طالب يدرس في مدرسة أهلية بمدينة الرياض بالاعتداء على معلم بضربه، ومد يدها عليه مرات متتالية، فيما وجه مكتب التعليم الأهلي بالرياض لجنة تحقيق لزيارة المدرسة؛ للوقوف على الحادثة، والذي أشارت إليه ” صدى ” بعنوان ” والدة طالب تعتدي على معلم في مدرسة بالرياض.. والتعليم يحقق ” .

وعن ذلك، أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض علي الغامدي، أن الإدارة باشرت الحادثة، كما تم شخوص لجنة عاجلة إلى المدرسة وأخذ الإفادات اللازمة.

حيث أوضحت النتائج الأولية قيام ولية الأمر بالاعتداء والتلفظ على بعض منسوبي المدرسة، وبناءً على ذلك أكدت الإدارة رفضها لأي إساءة أو تصرف يحيد بها عن أداء الرسالة المنوطة بها.

كما أوضح ” الغامدي ” أن الإدارة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية؛ لأجل حفظ الحقوق لأصحابها ومحاسبة المتسبب وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

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