الأرصاد تحذر: الأيام المقبلة قد تشهد تكون السحب الركامية

عادل الحربي(صدى):

كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن احتمالات لظهور تقلبات جوية جديدة في مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الهيئة أن الفترة المقبلة قد تشهد تكون سحب المزن الركامية التي قد تؤدي إلى أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط البرد والصواعق وكذلك الرياح الهابطة.

ويشتهر ذلك النوع من السحب أنه حامل للمطر بغزارة إلى جانب العواصف الرعدية القوية مع استمرار التقلبات الجوية المستمرة.

وفي توقعاتها لطقس اليوم، قالت الأرصاد إن الغيوم ستغطي السماء في بعض المناطق بصورة كلية، بينما ستكون بصورة جزئية في مناطق أخرى، مع احتمالات سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة. وأوضحت ان هذه الامطار ستكون مصحوبة برياح قوية على غالبية مناطق المملكة.