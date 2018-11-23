بالفيديو.. استعراض دريفت لسيارة بورش كاريرا GT سعرها 800 ألف دولار أمريكي

أميرة خالد(صدى):

يوجد في العالم 1270 نسخة في العالم من سيارة بورش كاريرا جي تي – Porsche Carrera GT ، تم صنعهم خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2007 ، واليوم سنرضي بالتحديد عشاق استعراضات دريفت – Drift .

حيث قدمت إحدى نسخ سيارة بورش كاريرا GT استعراض دريفت احترافي لتصنع حلقات الدريفت وتحرق عجلاتها باحتراف عالي .

ولمن لا يذكر كان سعر بورش كاريرا جي تي عندما كانت متوفرة لدى الصانع الألماني في الماضي يبدأ من 448 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 1,680,000 ريال سعودي ، أما سعر كاريرا جي تي مستعملة التي تظهر في هذا الفيديو فيبلغ 800 ألأف دولار أمريكي أي ما يعادل 3 مليون ريال سعودي ، فسعر هذه السيارة الرياضية الحصرية يرتفع كلما تقدمت في العمر فهي تعتبر تحفية فنية في عالم السيارات .

وبما أننا نتحدث عن إحدى أهم سيارات بورش ، فيتوجب علينا تذكيركم أن القلب النابض لـ طراز Porsche Carrera GT محرك V10 سعة 5.7 لتر يولد قوة 612 حصان و 590 نيوتن.متر ، يتصل بـ قير عادي التبديل من 6 سرعات ، لتتسارع هذه السيارة الرياضية الخارقة التي يبلغ وزنها 1,455 كيلوغرام وتعمل بنظام دفع خلفي للعجلات من 0 إلى 100 كم/س في 3.9 ثانية وتصل إلى سرعة 200 كم/س في 9.25 ثانية ، أما سرعتها القصوى فتبلغ 330 كم/س .

وتستطيع كاريرا جي تي أن تتوقف بشكل تام أثناء سيرها بسرعة 250 كم/س خلال مسافة 191 متر ، وتمكنت سيارة Porsche Carrera GT في الماضي من اجتياز مضمار حلبة نوربورغرينغ في ألمانيا خلال زمن وقدره 7 دقائق و 28 ثانية ، مع العلم أن شقيقتها الجديدة بورش 911 GT2 RS ، التي سبق وجربنا قيادتها ، تمكنت من قطع حلبة نوربورغرينغ في زمن قياسي عالمي بلغ 6:40.3 دقيقة لتكون بذلك اسرع سيارة إنتاجية مخصصة للقيادة على الطرق العامة على حلبة نوربوررينغ – Nurburgring .