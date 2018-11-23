بالفيديو.. أمطار مكة المكرمة تغرق الشوارع وتحتجز المركبات

نايف السالم(صدى):

هطلت أمطار غزيرة على مكة المكرمة، ما أسفرت عن غرق عدد من الشوارع واحتجاز السيارات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه غرق الشوارع في مكة واحتجاز عدد من السيارات، كما أعرب رواد التواصل عن إعجابهم بمنظر الأمطار الغزيرة.

وانهالت الدعوات على مقطع الفيديو من قبل رواد التواصل، وعلق مغرد، قائلا: ” اللهم صيباً نافعاً ” .

وقال مغرد آخر: ” الله يحفظنا وإياهم ويجعلها سقيا خير وبركة ” .

وأشار مغرد ثالث إلى أن الكهرباء مقطوعة، بينما قال مغرد رابع: ” حرام هذه المياه تروح تصريف، ياريت يكون هناك مشروع تجميع مياه الأمطار والسيول وتحويلها لمياه جوفية أو بحيرات صناعية بما أننا نعاني من الشح في الماء ” .