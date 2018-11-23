” الإعلام ” تصدر لائحة ” المرئي والمسموع ” وتكشف عن ضوابط المحتوى وزي المذيعات

عادل الحربي(صدى):

قرر وزير الإعلام الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع، مشددا على ضرورة الحفاظ على القواعد العامة للذوق العام واللباقة، وحماية الأمن الوطني، والمصالح العامة والرموز الوطنية للمملكة.

وأشارت اللائحة إلى عدة ضوابط للمحتوى الإعلامي من أبرزها حماية النظام العام، وتعزيز اللُّحمة الوطنية، والمحافظة على النسيج الاجتماعي، والحفاظ على القيم والفضائل، وعدم عرض المحتوى الإعلامي الذي يُظهر العري واللباس غير المحتشم والرذائل والفواحش واللغة المبتذَلة.

ومن ضمن الضوابط: عدم التحريض على قلب نظام الحكم في المملكة، أو الدعوة إلى العنف لتغيير المبادئ الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ومنع تمجيد مجموعات ذات توجهات سياسية، أو عِرقية، أو أيديولوجية، أو اجتماعية هدَّامة ضد المملكة، كما يجب عدم التطرق لـما قد يضر بعلاقات المملكة مع الدول الصديقة.

وشددت على ضرورة تقيد المذيعات العاملات في القنوات والإذاعات المرخَّص لها، بالزي الساتر والمظهر المحتشم، الذي يتماشى مع ضوابط الزي الإسلامي الشرعي، ومع الأعراف السائدة، وأن يتناسب مع بيئة العمل واحترام المشاهدين.

كما أكدت الضوابط على ضرورة عدم عرض المحتوى الذي يُشجع أو يروج أو يؤدي إلى العنف، والترهيب، والسحر، والشعوذة.