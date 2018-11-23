غرامات وإيقاف النشاط للمراكز التجارية التي تستخدم مولدات ” الديزل “

حمود العنزي(صدى):

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أنها بصدد تطبيق العقوبات المنصوص عليها نظامًا بحق الأسواق والمراكز التجارية التي تستخدم مولدات ” الديزل ” ؛ لإنتاج الكهرباء على نحو غير نظامي وإلزامها بتصحيح أوضاعها.

وعن ذلك، أوضحت الهيئة أنها قامت بتشكيل لجنة لمراقبة المراكز التجارية، تضم أعضاء من الهيئة ومن وزارة الطاقة والصناعة والدفاع المدني، مشيرة إلى أن اللجنة ستقف على مدى نظامية استخدام هذه الأسواق للمولدات.

أما عن فرض الغرامات، فقد ذكرت أنه سيتم فرض غرامات على الأسواق التجارية التي يثبت استخدامها المولدات بطريقة غير نظامية، وتصل إلى 10 ملايين ريال أو إيقاف النشاط، أو إلغاء الرخصة أو تعليقها لمن لديه رخصة.

يُذكر أن النظام يسمح للمراكز التجارية القائمة في المواقع التي لم تصلها شبكة الكهرباء باستخدام وحدات توليد متنقلة؛ وذلك لحين إيصال الكهرباء إليها.