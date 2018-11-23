مركز ” الملك عبدالله ” ستعرض جهود المملكة في خدمة اللغة العربية

محمد السعران(صدى):

خلال أعمال المؤتمر الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية بمدينة ساوبالو البرازيلية . مركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية يستعرض جهود السعودية في خدمة اللغة العربية لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكريبي ..

– ساوبالو – يواصل مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية تنفيذ برامج متنوعة في أنحاء العالم، ومنها مشاركته في المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية في البرازيل بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المدة من 15 ـ 17 ربيع الأول 1440هـ، الموافق 23 – 25 نوفمبر 2018م، في مدينة ساوباولو البرازيلية، تحت عنوان: (تعليم اللغة العربية في دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الواقع والمأمول).

ويقدم المركز -ضمن مشاركته في الندوات العلمية- بحوثا علمية عن الجهود السعودية في الشأن اللغوي ودورات تدريبية لمعلمي اللغة للناطقين بغيرها، ويشارك في وفد المركز إلى البرازيل كل من: الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، وأ.د.إبراهيم أبانمي، د.بدر الجبر، د.ناصر الغالي، د.صالح السحيباني، وذلك بمحاضرات تتناول منزلة اللغة العربية، وجهود بلادنا الغالية في خدمتها وتمكينها في العالم، إضافة إلى دورات تتجه إلى معلمي اللغة في البرازيل.

وتأتي مشاركة المركز في البرازيل في الوقت نفسه الذي ينطلق برنامجه في كوريا وفي الصين، وذلك بحزمة من البرامج التدريبية والتعليمية بالتعاون مع الجهات التعليمية الكورية والصينية، كما يستمر برنامجه في دريب معلمي اللغة العربية في تنزانيا بالتعاون مع الجامعات السعودية في مكة والمدينة والرياض.

ومن جانبه أشاد الأمين العام للمركز بالجهود المميزة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكريبي، مقدماً شكره إلى معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي نائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، متطلعاً إلى استمرار التعاون في خدمة اللغة العربية، وخدمة وطننا الغالي.