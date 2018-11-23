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بأمر المدرب.. ” نافاس ” يذهب إلى ” الجيم “

بأمر المدرب.. ” نافاس ” يذهب إلى ” الجيم “
طلال الغامدي(صدى):

بالرغم من إستعدادات ريال مدريد الطاحنة لمواجهة إيبار، غدًا السبت، في إطار الجولة الـ 13 من عمر الليجا ، إلا أن تدريبات الريال شهدت غياب الثلاثي كاسيميرو وناتشو وريجيلون بسبب الإصابة .

وذكرت صحيفة “ ماركا ” ، أن تدريبات ريال مدريد شهدت غياب الثلاثي كاسيميرو وناتشو وريجيلون بسبب الإصابة .

فيما غاب الحارس كيلور نافاس، عن التدريبات بأمر من مدرب الفريق، الذي فضل مشاركته لبعض التمارين في صالة الألعاب الرياضية .

وأشارت الصحيفة إلى أن التدريبات شهدت مشاركة اللاعب الشاب فران جارسيا، الظهير الأيسر للكاستيا، والذي من المتوقع أن يشارك في مباراة الغد، لتعويض الغيابات الدفاعية في صفوف الريال .


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