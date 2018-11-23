أغلى نسخ مرسيدس CLS موديل 2019 تتكلف 115.905 ألف دولار

أميرة خالد(صدى):

قدمت مرسيدس أحدث أجيال سيارتها CLS في الفترة الأخيرة ويمكن تصميم هذه النسخ حسب الاختيارات عبر الانترنت في الفترة الأخيرة ، حيث يمكن للراغبين في الشراء زيادة قوة السيارة ولهذا فأعلى نسخ السيارة AMG CLS 53 تبدأ من سعر 79.900 ألف دولار وتصل الي 115.905 ألف دولار بعد اضافة كل الخيارات الممكنة لها.

وتتميز السيارة بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3 لتر مع مساعد هايبرد وشاحن توربيني بنظام ضاغط كهربائي ويولد المحرك قوة تصل الي 429 حصان وعزم دوران 521 نيوتن متر كما يوفر المولد للسيارة 21 حصان اضافية و250 نيوتن متر اضافية من عزم الدوران وتعمل السيارة مع ناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات بالاضافة الي نظام دفع رباعي ويمكن لها التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 4.4 ثانية.

وتتوفر السيارة بعدد 11 لون خارجي ويمكن الحصول على لون رمادي سيلينتي الماجنو المطفي ديزاينو مقابل 3950 دولار وهي أغلى ألوان السيارة كما يتوفر لها خمس خيارات للعجلات في القياسات بين 19 و20 بوصة وكل خيارات العجلات 20 بوصة تتوفر بسعر 750 دولار كما تتوفر تطعيمات خارجية داكنة بسعر 650دولار وباقة AMG الخارجية من ألياف الكربون بسعر 1750 دولار.

كما يتوفر 8 خيارات داخلية للفرش تشمل فرش أسود ديزاينو ورمادي لؤلؤي رمادي تيتانيوم وخليط من البيج ماشياتو ديزاينو والتيتان الأحمر من جلد نابا وهما أغلى الخيارات بسعر 4900 دولار كما يتوفر 7 أنواع من التجهيزات أغلاها AMG Carbon Fiber بسعر 2850 دولار .