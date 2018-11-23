القبض على سفاح يكسر سيقان الفتيات قبل اغتصابهن وقتلهن

نيودلهي(صدى):

أطاحت الشرطة بسفاح هندي يكسر سيقان الفتيات الصغار قبل اغتصابهن وقتلهن، حيث وجدت الشاب عقب اكتشاف جثة طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام في غوروغرام.

وخلال التحقيقات، اعترف السفاح المتوحش بتسع جرائم مماثلة بعد اعتقاله على بعد 320 ميلًا من جثة الطفلة في قرية ماجاربور بولاية أوتار براديش.

واعتاد الجاني، على التربص للفتيات بجوار عربات الطعام قبل استدراجهن بالحلويات والشوكولاتة، لافتا إلى أنه يكسر سيقان ضحاياه بحجر قبل اغتصابهن.

وحول جثة ضحيته الأخيرة، أوضح الطب الشرعي، أنها أصيبت بكسر في الجمجمة وتوفيت بسبب نزيف داخلي، كما وجهت له اتهام باغتصاب وقتل ما لا يقل عن 9 فتيات قاصرات في دلهي وجورجور وجواليور وجهانس خلال فترة عامين.