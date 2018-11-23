إثر سقوط صخرة عليه.. وفاة طفل بحي النقابة في مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

شهد حي النقابة بالعاصمة المقدسة صباح اليوم بعد هطول الأمطار، مصرع طفل يبلغ من العمر 11 عامًا؛ إثر سقوط صخرة على رأسه.

وبالتطرق للتفاصيل، عثر ذوو الطفل على جثته بداخل حفرة بعمارة تحت الإنشاء بحي ” النقابة ” بمكة المكرمة، وباشرت الجهات الأمنية الموقع بعد تلقيها البلاغ عن الحادث.

وأفاد والد الطفل المتوفي أنه عثر على ابنه متوفي؛ جرّاء إصابة في رأسه، وذلك بجوار منزله وداخل حفرة تابعة لعمارة تحت الإنشاء.

يُذكر أنه تم نقل جثمان الطفل إلى المستشفى فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيقات بحكم الاختصاص.