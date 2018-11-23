صناعي جدة: يستضيف مخيم العمل الكشفي 2030 بمشاركة 8 وحدات تدريبية بمكة المكرمة

حسين العلي(صدى):

أنطلق اليوم الخميس الموافق 14/3/1440 هـ مخيم العمل الكشفي 2030 بالمعهد الصناعي الثانوي بجدة بمشاركة ( 80 ) قائد كشافي وجواله وكشافة من الوحدات التدريبية على مستوى منطقة مكة المكرمة للعام التدريبي الحالي 1440 هـ , والذي يهدف إلى غرس المفاهيم والقيم الإسلامية لدى المشاركين وتنمية المهارات الكشفية ودمجها بالتخصصات المهنية وبث روح التنافس بين الوحدات وممارسة التخصصات المهنية في الصيانة التطوعية وذلك بتنفيذ العديد من البرامج داخل المعهد ( الكشفي والمهني والتقني والتطوعي والرياضي).

وكان باستقبالهم مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسه ومدير المعهد سعيد عبدالقادر الغامدي وقائد المخيم عبدالباسط جمعة.

حيث يضم البرنامج العديد من الفترات الزمنية بدأ من استقبال الكشافة والتعريف بالبرنامج ومحاضرة للقائد الكشفي خالد عبدالقادر عن أهمية التطوع ,بعد ذلك البدء بعمل التخييم وأعمال الريادية للقائد الكشفي بكر التمبكتي ,ثم المشاركة بأعمال الصيانة التطوعية للمعهد ومرافقها بالعديد من الاعمال ومنها السباكة والدهان واعمال الكهرباء والنجارة والتدريب على طباعة شعار المخيم على التشيرتات المخصصة للمخيم بقسم الطباعة بإشراف القائد جلال الاهدل.

وعبر مدير المعهد بالحفل الختامي للمخيم عن عظيم شكره وتقديره للمشاركين بالمخيم من قادة وكشافة وجواله بمساهمتهم وجهودهم المثمرة بالأعمال التطوعية التي قاموا بها , مشيراً لكشافة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالخدمات التطوعية التي تقدمها للمجتمع , صرح بذلك مشرف العلاقات بالمعهد عيد الغامدي .