” بن مساعد ” عن محاولات قطر لاستغلال قضية خاشقجي: انتهى الأمر

طلال الضوي(صدى):

تحدث الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن محاولات قطر المستمتة لاستغلال قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي؛ وذلك لأجل الوصول إلى نتائج لا تتضمن الحقيقة والعدالة.

وقال ” بن مساعد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” رغم كل ما دفعه القطريون من أموال طائلة، وكل ما بذلوه من جهود عبر العديد من القنوات والصحف والمواقع التي يملكونها أو يدعمونها، إلّا أنهم لم ولن يصلوا الى النتيجة التي استماتوا في الوصول لها في قضية خاشقجي ” .

وأضاف: ” قضية خاشقجي رحمه الله قضية جنائية أحيلت للقضاء السعودي العادل والذي سيحكم فيها وفق شرع الله المطهر.. انتهى الأمر ” .