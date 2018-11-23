بالفيديو .. سر الصورة التي لفتت انتباه ولي العهد أثناء زيارته أحد المواطنين في منزله بعرعر

نايف السالم(صدى):

شهدت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للشيخ سلطان بن مهيد وشقيقه فيصل في منزلهم بمدينة عرعر، ترحيب واسع وصدى كبير للمنطقة حيث تعد الزيارة تشريف وعرفان لأحفاد الراحل مقحم بن مهيد المعروف بـ”مصوّت بالعشاء ” .

ولفت نظر الحضور توقف الأمير محمد أمام صورة تعود لعام 1373 هـ عندما أقام الملك سعود -رحمه الله- مأدبة لمن قدموا لتقديم واجب العزاء في وفاة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه – ليرسل كلماته الراقيه في آذان الحضور قائلاً : ” حنّا منكم وأنتم منّا ” .

وعبر سلطان بن خالد المهيد ، عن سعادته خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للمنطقة ، مشيراً إلى أن كلمات سمو ولي العهد جعلته يشعر بالترابط الكبير بين الحكام وشعبهم .