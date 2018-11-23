بدافع الانتقام.. شاب يتسلل إلى غرفة حبيبته لقتلها ويفر هاربا

الخرطوم(صدى):

أقدم شاب سوداني على تسلل منزل فتاة تربطه بها علاقة عاطفية لقتلها، حيث سدد طعناته لإبنة عمها، متخيلا أنها فتاته التي أرادت الانتقام منها.

وفي التفاصيل، نجت طالبة جامعية من الموت بأعجوبة بعد محاولة قتلها على يد شاب تسلل لمنزلها، حيث طلبت الفتاة من ابنة عمها المبيت في سريرها، بالتزامن مع تلقيها تهديدات بالقتل من قبل الشاب الذي كان يحبها.

ودخل الشاب إلى المنزل، ووصل إلى الغرفة التي تقطنها حبيبته السابقة، وسدد لها طعنات ولكمات، ثم تفاجأ أن من يوجه لها الطعنات هي فتاة أخرى وفر المتهم هاربا.

وأجرت الأجهزة الأمنية التحقيقات والتحريات اللازمة حتى أطاحت بالمتهم، الذي اعترف بارتكابه الجريمة وتم تحويله إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات بحقه.